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Карабахский конфликт 01.12.2020 15:43

Президент Азербайджана объявил частичную демобилизацию для лиц, призванных на военную службу в период боев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увольнении группы военнослужащих c воинской службы по мобилизации, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, со 2 декабря 2020 года увольнению подлежат следующие группы военнослужащих призванных на военную службу соответствующим распоряжением 28 сентября 2020 года: имеющие трех и более детей; у которых есть на попечении инвалид 1-ой группы; на попечении которых есть несовершеннолетних сестры и братья; военнослужащий, являющийся единственным ребенком в семье; военнослужащие, у которых во время военных операций, при исполнении военно-служебных обязанностей погибли отец или братья; военнослужащие, получившие ранения в ходе боевых действий, а также военнослужащие, считающиеся непригодными к военной службе в мирное время, но частично пригодные в военное время; военнослужащие, близкие родственники которых погибли на территории Азербайджана в результате военных провокаций Армении.

Увольнению также подлежат учащиеся в высших учебных заведениях.

Как сообщалось ранее, президент Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в Азербайджане в связи с началом боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]