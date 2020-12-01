Президент Азербайджана объявил частичную демобилизацию для лиц, призванных на военную службу в период боев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увольнении группы военнослужащих c воинской службы по мобилизации, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, со 2 декабря 2020 года увольнению подлежат следующие группы военнослужащих призванных на военную службу соответствующим распоряжением 28 сентября 2020 года: имеющие трех и более детей; у которых есть на попечении инвалид 1-ой группы; на попечении которых есть несовершеннолетних сестры и братья; военнослужащий, являющийся единственным ребенком в семье; военнослужащие, у которых во время военных операций, при исполнении военно-служебных обязанностей погибли отец или братья; военнослужащие, получившие ранения в ходе боевых действий, а также военнослужащие, считающиеся непригодными к военной службе в мирное время, но частично пригодные в военное время; военнослужащие, близкие родственники которых погибли на территории Азербайджана в результате военных провокаций Армении.
Увольнению также подлежат учащиеся в высших учебных заведениях.
Как сообщалось ранее, президент Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в Азербайджане в связи с началом боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Б.Рустамбеков
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