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Здравоохранение 01.12.2020 17:18

Власти ЕС получили заявки Pfizer и Moderna на использование в Европе их вакцин от COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начинает рассмотрение заявок на ускоренное получение разрешения использовать две вакцины против коронавируса COVID-19 - совместного производства компаний Pfizer и BioNTech, а также производства компании Moderna.

Согласно пресс-релизам EMA, оценка вакцины от Pfizer и BioNTech, а также препарата от американской Moderna пройдет по ускоренной процедуре.

"Такой укороченный график возможен лишь потому, что EMA уже изучало некоторые данные по вакцинам в ходе (более ранней) экспертизы. Во время этой фазы EMA оценивало данные как о качестве вакцин (информация об их компонентах и методе производства), так и результаты лабораторных исследований", - говорится в пресс-релизе.

Согласно документам, вакцины могут получить условное регистрационное удостоверение. "Такое происходит, если выгода от немедленного доступа пациентов к медикаментам или вакцинам перевешивает очевидный риск с нехваткой всех данных. Удостоверение используется в контексте пандемий, чтобы должным образом отреагировать на угрозу в сфере общественного здравоохранения", - такое пояснение содержится в документах.

Тем не менее, уточнили в EMA, после получения разрешения компании должны предоставлять дополнительные данные по результатам идущих или новых исследований.

Ранее во вторник BioNTech обнародовала пресс-релиз, согласно которому BioNTech и Pfizer направили запрос в EMA для получения разрешения на использование разработанной ими вакцины от COVID-19.

20 ноября Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ожидается, что рассмотрение запроса займёт минимум несколько недель.

Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.

Накануне в американской компании Moderna Inc. сообщили, что направляют запрос в FDA и EMA для получения разрешения на использование разработанной ею вакцины от COVID-19. В пресс-релизе отмечалось, что на финальной стадии клинических испытаний эффективность вакцины в тяжелых случаях заболевания COVID-19 составила 100%, а в целом эффективность вакцины составляет 94,1%.

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Тэги: ЕС, PFIZER, MODERNA, ЗАЯВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]