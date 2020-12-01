Решение по использованию вакцины от COVID-19 компании Pfizer в Европе будет принято до конца года

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не позднее 29 декабря примет решение по поводу предоставления разрешения на использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

"В случае, если представленные данные достаточно надежны для того, чтобы сделать вывод на предмет качества, безопасности и эффективности вакцины, научный комитет EMA по медицине человека завершит оценку в ходе чрезвычайной встречи, запланированной самое позднее на 29 декабря", - говорится в пресс-релизе EMA.

Решение относительно использования вакцины производства компании Moderna может быть принято в январе следующего года.

"Агентство и его научные комитеты продолжат работать над оценкой в период Рождества. В случае, если представленные данные достаточно надежны для того, чтобы сделать вывод на предмет качества, безопасности и эффективности вакцины, научный комитет EMA по медицине человека завершит оценку в ходе чрезвычайной встречи, запланированной самое позднее на 12 января", - отмечается в пресс-релизе агентства.

EMA сообщило, что начинает рассмотрение заявок на ускоренное получение разрешения использовать эти две вакцины против COVID-19.

Согласно документам, вакцины могут получить "условное регистрационное удостоверение".

"Такое происходит, если выгода от немедленного доступа пациентов к медикаментам или вакцинам перевешивает очевидный риск, связанный с нехваткой всех данных. Удостоверение используется в контексте пандемий, чтобы должным образом отреагировать на угрозу в сфере общественного здравоохранения", - поясняют документы.

Тем не менее, уточнили в EMA, и после получения разрешения компании должны предоставлять дополнительные данные по результатам идущих или новых исследований.

Ранее во вторник BioNTech обнародовала пресс-релиз, согласно которому BioNTech и Pfizer направили запрос в EMA для получения разрешения на использование разработанной ими вакцины от COVID-19.

20 ноября Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ожидается, что рассмотрение запроса займёт минимум несколько недель.

Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.

Накануне в американской компании Moderna Inc. сообщили, что направляют запрос в FDA и EMA для получения разрешения на использование разработанной ею вакцины от COVID-19. В пресс-релизе отмечалось, что на финальной стадии клинических испытаний "эффективность вакцины в тяжелых случаях заболевания COVID-19 составила 100%", а в целом эффективность вакцины составляет 94,1%.