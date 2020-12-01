В Великобритании от коронавируса умирают в восемь раз больше человек, чем от гриппа или пневмонии - статистика

От последствий заболевания коронавирусом COVID-19 в Великобритании умирают в восемь раз больше человек, чем от гриппа или пневмонии, сообщает издание The Independent со ссылкой на данные британской Национальной статистической службы.
По данным ведомства, за неделю по 20 ноября в Великобритании зарегистрировали 2 тыс. 361 летальный исход, главной причиной которых указывался коронавирус. Всего коронавирус отмечен в 2 тыс. 697 свидетельствах о смерти.
За ту же неделю зафиксировано 280 смертей, главной причиной которых был грипп или пневмония. При этом косвенной причиной данные болезни указываются в 2 тыс. 605 случаях смерти.
Кроме того, по Англии и Уэльсу за семь дней по 20 ноября зафиксировано на 20% больше смертей, чем составляет средний показатель за пять лет. Так, за это время скончались 12 тыс. 535 человек, из них 21,5% - случаи смерти среди людей с COVID-19.
Как сообщает издание The Independent, председатель Центра передачи информации о рисках и доказательствах в Университете Кембриджа профессор Дэвид Шпигельхолтер заявил, что в период с 5 сентября по 16 ноября, то есть уже во вторую волну коронавируса, около 16 тыс. случаев смерти связаны с коронавирусом.
"К сожалению, прогноз о том, что во вторую волну случатся десятки тысяч связанных с COVID-19 смертей, похоже, сбудется, и мы можем ожидать, что к Рождеству показатель (смертности - ИФ) за вторую волну превысит 20 тыс.", - заявил Шпигельхолтер.
Вспышка коронавируса в Великобритании начала впервые за три месяца постепенно угасать. Так, 26 ноября суточный прирост случаев коронавируса составил 17 тыс. 555, 27 ноября был зафиксирован суточный показатель в 16 тыс. 22 новых случая заражения, а в понедельник 30 ноября прирост составил 12 тыс. 330 случаев коронавируса. Что касается суточного показателя смертности, в понедельник он составил 205, что большее чем вдвое ниже прироста 27 ноября (521).
На прошлой неделе Правительственный научно-консультативный комитет сообщал, что коэффициент распространения инфекции составляет от 0,9 до 1,0. Это означает, что в среднем каждые 10 человек, у которых был диагностирован COVID-19, заражают от 9 до 10 человек. Считается, что в случае, если показатель опускается ниже 1, число новых заражений будет сокращаться.
Ситуации в Великобритании разнится от региона к региону: наблюдается рост в Лондоне и юго-восточной части Англии, но в то же время снижение на северо-западе и северо-востоке страны, где ранее были зафиксированы самые высокие показатели инфекции.
В Англии 5 ноября был на четыре недели введен режим локдауна. 2 декабря неделе он сменится ограничениями, которые каждый субъект будет принимать самостоятельно.
Всего в Великобритании за время пандемии зафиксировали свыше 1,6 млн случаев коронавируса, причем более 58 тыс. инфицированных скончались.
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