Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0328 RUR   0.0223 GBR   2.2712 TRY   0.2171

Цена на нефть

30.11 $/bbl   WTI 45.34 -0.19 Brent 47.59 -0.59

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 01.12.2020 18:32

Еврокомиссия может разрешить выход вакцин на рынок сразу после одобрения EMA

Европейская комиссия (ЕК) очень быстро, в течение нескольких дней, примет решение о разрешении коммерциализации вакцин против COVID-19, как только они будут одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявил пресс-секретарь ЕК Стефан де Кеерсмэкер.

"Это, действительно, решение, которое должно приниматься срочно. Если Европейское агентство лекарственных средств даст положительную рекомендацию в результате своего анализа аспектов безопасности и эффективности вакцин-кандидатов, Еврокомиссия сделает все, что в ее возможностях, чтобы обеспечить быстрое разрешение (выпуска на рынок - ИФ", - сказал де Кеерсмэкер во вторник на брифинге в Брюсселе.

На вопрос, какой именно срок подразумевается под "быстрым разрешением" Еврокомиссии, он ответил: "Это, возможно, будет вопрос дней".

При этом Еврокомиссия должна сначала проконсультироваться с государствами-членами ЕС. Представитель ЕК подтвердил важность быстрого перехода к кампании вакцинации, но точных сроков разрешения Европейской комиссии называть не стал, объяснив это тем, что, прежде всего, должно быть одобрение EMA.

Де Кеерсмэкер изложил порядок действий после положительного заключения EMA. Как только оно будет получено, состоится заседание специального комитета с участием представителей всех государств-членов ЕС, которые рассмотрят выводы EMA. Затем последует разрешение Еврокомиссии. После этого государства-члены могут обращаться к производителям вакцин. Далее предстоит важный этап поставок вакцин. А следующий этап распределения их по конкретной стране полностью на ответственности государств-членов, и Еврокомиссия, отметил пресс-секретарь, обращает их внимание на важность подготовки к этому этапу.

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщение EMA во вторник о возможных разрешениях на вакцины компаний Pfizer, BioNTech и Moderna в ближайшие недели, представитель ЕК заявил: "Заявки на разрешение вакцин были поданы в Европейское агентство лекарственных средств, которое занимается оценкой их эффективности и безопасности".

Некоторые, отметил он, подали заявку раньше других, но что это означает в смысле необходимого для процедуры их оценки времени, это вопрос, который надо адресовать к EMA. "Это оно занимается процессом научной оценки", - пояснил де Кеерсмэкер.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) распространило сообщение, что не позднее 29 декабря примет решение по поводу предоставления разрешения на использование вакцин от коронавируса COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.

Решение относительно использования вакцины производства компании Moderna может быть принято в январе следующего года, говорилось в пресс-релизе EMA.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ВАКЦИНА, РАЗРЕШЕНИЕ, СРОКИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]