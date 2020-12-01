Еврокомиссия может разрешить выход вакцин на рынок сразу после одобрения EMA

Европейская комиссия (ЕК) очень быстро, в течение нескольких дней, примет решение о разрешении коммерциализации вакцин против COVID-19, как только они будут одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявил пресс-секретарь ЕК Стефан де Кеерсмэкер.

"Это, действительно, решение, которое должно приниматься срочно. Если Европейское агентство лекарственных средств даст положительную рекомендацию в результате своего анализа аспектов безопасности и эффективности вакцин-кандидатов, Еврокомиссия сделает все, что в ее возможностях, чтобы обеспечить быстрое разрешение (выпуска на рынок - ИФ", - сказал де Кеерсмэкер во вторник на брифинге в Брюсселе.

На вопрос, какой именно срок подразумевается под "быстрым разрешением" Еврокомиссии, он ответил: "Это, возможно, будет вопрос дней".

При этом Еврокомиссия должна сначала проконсультироваться с государствами-членами ЕС. Представитель ЕК подтвердил важность быстрого перехода к кампании вакцинации, но точных сроков разрешения Европейской комиссии называть не стал, объяснив это тем, что, прежде всего, должно быть одобрение EMA.

Де Кеерсмэкер изложил порядок действий после положительного заключения EMA. Как только оно будет получено, состоится заседание специального комитета с участием представителей всех государств-членов ЕС, которые рассмотрят выводы EMA. Затем последует разрешение Еврокомиссии. После этого государства-члены могут обращаться к производителям вакцин. Далее предстоит важный этап поставок вакцин. А следующий этап распределения их по конкретной стране полностью на ответственности государств-членов, и Еврокомиссия, отметил пресс-секретарь, обращает их внимание на важность подготовки к этому этапу.

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщение EMA во вторник о возможных разрешениях на вакцины компаний Pfizer, BioNTech и Moderna в ближайшие недели, представитель ЕК заявил: "Заявки на разрешение вакцин были поданы в Европейское агентство лекарственных средств, которое занимается оценкой их эффективности и безопасности".

Некоторые, отметил он, подали заявку раньше других, но что это означает в смысле необходимого для процедуры их оценки времени, это вопрос, который надо адресовать к EMA. "Это оно занимается процессом научной оценки", - пояснил де Кеерсмэкер.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) распространило сообщение, что не позднее 29 декабря примет решение по поводу предоставления разрешения на использование вакцин от коронавируса COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.

Решение относительно использования вакцины производства компании Moderna может быть принято в январе следующего года, говорилось в пресс-релизе EMA.