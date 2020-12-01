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Социум 01.12.2020 19:41

Сноуден решил получить российское гражданство, сохранив американский паспорт - Кучерена

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден намерен получить российское гражданство, сохранив при этом американский паспорт, заявил "Интерфаксу" его адвокат Анатолий Кучерена.

"Он принял решение сохранить американский паспорт и получить одновременно российский. Законодательство РФ это позволяет", - сказал Кучерена.

Он рассказал, что до конца этой недели беглый американец должен собрать весь пакет необходимых документов для подачи в компетентные органы РФ.

"Я ему написал весь список необходимых документов. Думаю, до конца недели он все это соберет, и мы подадим заявление о получении гражданства", - добавил адвокат.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ. Он получил бессрочный вид на жительство (ВНЖ) в России.

Как подчеркнул Кучерена, каких-либо проблем для получения российского паспорта опальным бывшим сотрудником американских спецслужб он не видит. "Эдвард прожил в Российской Федерации более пяти лет, у него - бессрочный вид на жительство, и я не вижу каких-либо препятствий для получения российского паспорта", - сказал адвокат.

Касаясь знания русского языка - необходимого условия для получения российского гражданства, Кучерена отметил: "С этим проблем нет. Он человек способный, у него есть соответствующие навыки".

Месяц назад Кучерена сообщил, что Сноуден, получивший недавно бессрочный вид на жительство в РФ, решил приобрести российское гражданство. "В связи с тем, что у Сноудена и его супруги в скором времени ожидается появление первенца, Эдвард обратился ко мне с просьбой посодействовать в получении им российского гражданства. Эдвард объяснил мне, что, поскольку, ориентировочно в декабре, у них родится ребенок, который по праву рождения будет иметь российское гражданство, он так же хочет стать гражданином РФ ", - сказал Кучерена "Интерфаксу".

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Тэги: РОССИЯ, СНОУДЕН, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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