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Карабахский конфликт 01.12.2020 17:53

Азербайджан выступает за взаимный обмен военопленными и заложниками по принцицу "Всех на всех" - Госкомиссия

Азербайджан продолжает работу по выяснению судьбы пропавших без вести азербайджанских военнослужащих, говорится в сообщении Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников.

"Азербайджан является сторонником взаимного обмена военнопленными и заложниками по принципу "всех на всех". В то же время Азербайджан продолжает контакты с Международным комитетом красного креста (МККК) и командованием миротворческих сил России для выяснения судьбы пропавших без вести азербайджанских военнослужащих", - говорится в сообщении Госкомиссии.

В сообщении также отмечается, что Армения, игнорируя обязательства по международному гуманитарному праву, правам человека, а также Женевским конвенциям, участником которых она является, как и во время Первой карабахской войны, пытается скрыть азербайджанских пленных от международных организаций, не предоставляет своевременную информацию о них и не гнушается бесчеловечного обращения с ними. "Есть неопровержимые видеоматериалы и фото, сделанные армянскими военными по этому поводу", - говорится в информации.

Вместе с тем, отмечает Госкомиссия, азербайджанская сторона регулярно предоставляла информацию в МККК и командованию российских миротворческих сил о взятых в плен армянских военнослужащих, обеспечивала всесторонние условия для их посещения представителями МККК и организовывала телефонные разговоры некоторым заключенным с их родственниками.

"В армянских социальных сетях целенаправленно распространяются ложные слухи о том, что армянские военнопленные будут демонстрироваться на военном параде по случаю победы Азербайджана, а также о бесчеловечном обращении с ними. Мы категорически отвергаем подобную необоснованную и недостоверную информацию и заявляем, что демонстрация и унижение военнопленных не характерно для азербайджанского народа и нашей победоносной армии", - говорится в информации.

Госкомиссия отмечает, что основной причиной поимки армянских военнослужащих является агрессивная и оккупационная политика Армении.

"Мы обращаемся к армянским матерям и заявляем, что главным виновником проблем с возвращением их детей является неконструктивная позиция руководства Армении", - указывается в информации.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]