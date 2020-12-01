Азербайджан продолжает работу по выяснению судьбы пропавших без вести азербайджанских военнослужащих, говорится в сообщении Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников.
"Азербайджан является сторонником взаимного обмена военнопленными и заложниками по принципу "всех на всех". В то же время Азербайджан продолжает контакты с Международным комитетом красного креста (МККК) и командованием миротворческих сил России для выяснения судьбы пропавших без вести азербайджанских военнослужащих", - говорится в сообщении Госкомиссии.
В сообщении также отмечается, что Армения, игнорируя обязательства по международному гуманитарному праву, правам человека, а также Женевским конвенциям, участником которых она является, как и во время Первой карабахской войны, пытается скрыть азербайджанских пленных от международных организаций, не предоставляет своевременную информацию о них и не гнушается бесчеловечного обращения с ними. "Есть неопровержимые видеоматериалы и фото, сделанные армянскими военными по этому поводу", - говорится в информации.
Вместе с тем, отмечает Госкомиссия, азербайджанская сторона регулярно предоставляла информацию в МККК и командованию российских миротворческих сил о взятых в плен армянских военнослужащих, обеспечивала всесторонние условия для их посещения представителями МККК и организовывала телефонные разговоры некоторым заключенным с их родственниками.
"В армянских социальных сетях целенаправленно распространяются ложные слухи о том, что армянские военнопленные будут демонстрироваться на военном параде по случаю победы Азербайджана, а также о бесчеловечном обращении с ними. Мы категорически отвергаем подобную необоснованную и недостоверную информацию и заявляем, что демонстрация и унижение военнопленных не характерно для азербайджанского народа и нашей победоносной армии", - говорится в информации.
Госкомиссия отмечает, что основной причиной поимки армянских военнослужащих является агрессивная и оккупационная политика Армении.
"Мы обращаемся к армянским матерям и заявляем, что главным виновником проблем с возвращением их детей является неконструктивная позиция руководства Армении", - указывается в информации.
Новак: доля использования нефти для моторного топлива будет падать, для нефтехимии - расти
Нефть увеличила потери во вторник на фоне переноса заседания ОПЕК+, Brent - $47,41 за баррель
"Белнефтехим" до 2030г планирует направить на развитие $8,8 млрд
Сноуден решил получить российское гражданство, сохранив американский паспорт - Кучерена
Еврокомиссия может разрешить выход вакцин на рынок сразу после одобрения EMA
В Великобритании от коронавируса умирают в восемь раз больше человек, чем от гриппа или пневмонии - статистика
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Турецкая фирма поставит в России систему борьбы с беспилотниками
У британских властей нет планов вводить "паспорт" о вакцинации против COVID-19 - министр
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
Проект цифровой инфраструктуры компании AzerTelecom по дну Каспийского моря обсудили на конференции “Туркментел 2020”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности