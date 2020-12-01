Азербайджан продолжает работу по выяснению судьбы пропавших без вести азербайджанских военнослужащих, говорится в сообщении Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников.

"Азербайджан является сторонником взаимного обмена военнопленными и заложниками по принципу "всех на всех". В то же время Азербайджан продолжает контакты с Международным комитетом красного креста (МККК) и командованием миротворческих сил России для выяснения судьбы пропавших без вести азербайджанских военнослужащих", - говорится в сообщении Госкомиссии.

В сообщении также отмечается, что Армения, игнорируя обязательства по международному гуманитарному праву, правам человека, а также Женевским конвенциям, участником которых она является, как и во время Первой карабахской войны, пытается скрыть азербайджанских пленных от международных организаций, не предоставляет своевременную информацию о них и не гнушается бесчеловечного обращения с ними. "Есть неопровержимые видеоматериалы и фото, сделанные армянскими военными по этому поводу", - говорится в информации.

Вместе с тем, отмечает Госкомиссия, азербайджанская сторона регулярно предоставляла информацию в МККК и командованию российских миротворческих сил о взятых в плен армянских военнослужащих, обеспечивала всесторонние условия для их посещения представителями МККК и организовывала телефонные разговоры некоторым заключенным с их родственниками.

"В армянских социальных сетях целенаправленно распространяются ложные слухи о том, что армянские военнопленные будут демонстрироваться на военном параде по случаю победы Азербайджана, а также о бесчеловечном обращении с ними. Мы категорически отвергаем подобную необоснованную и недостоверную информацию и заявляем, что демонстрация и унижение военнопленных не характерно для азербайджанского народа и нашей победоносной армии", - говорится в информации.

Госкомиссия отмечает, что основной причиной поимки армянских военнослужащих является агрессивная и оккупационная политика Армении.

"Мы обращаемся к армянским матерям и заявляем, что главным виновником проблем с возвращением их детей является неконструктивная позиция руководства Армении", - указывается в информации.