Турецкая фирма поставит в России систему борьбы с беспилотниками

Базирующаяся в Анталье турецкая фирма National War Technologies Defense Systems Inc. планирует поставить частной российской компании мобильную систему раннего предупреждения о налетах беспилотников KALKA, сообщило в среду издание Daily Sabah.

Название российской компании не раскрывается. Поставка будет осуществлена до конца текущего года. Данная система уже используется в вооруженных силах Турции для борьбы с атаками дронов. Она размещается на базе минивэна.

По словам Бекира Ялчина, координатора исследований и разработок компании, противодроновая система была создана для перехвата беспилотников террористов с бомбами и с грузом наркотиков.

Описывая систему как "средство защиты от беспилотных летательных аппаратов", он рассказал, что на поставку систем KALKA уже поступили запросы из России, Шри-Ланки, Бангладеш, Малайзии, Катара, Пакистана, Афганистана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Представитель турецкой фирмы сообщил, что российская компания, купившая систему, планирует использовать ее для защиты своих объектов.