Президент Азербайджана учредил звание «Герой Отечественной войны»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил звание «Герой Отечественной войны», сообщает сайт главы государства.

Соответствующий закон подписан во вторник.

Глава государства также утвердил положение об учреждении звания «Герой Отечественной войны».

Согласно положению звание «Герой Отечественной войны» присваивается за проявленное высокое профессиональное руководство в ходе боевых операций по восстановлению государственных границ Азербайджанской Республики и выполнению поставленных боевых задач, несмотря на ожесточенное сопротивление врага при освобождении оккупированных территорий, а также за проявленный личный героизм.

Б.Рустамбеков