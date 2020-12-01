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Карабахский конфликт 01.12.2020 18:00

Президент Азербайджана учредил звание «Герой Отечественной войны»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил звание «Герой Отечественной войны», сообщает сайт главы государства.

Соответствующий закон подписан во вторник.

Глава государства также утвердил положение об учреждении звания «Герой Отечественной войны».

Согласно положению звание «Герой Отечественной войны» присваивается за проявленное высокое профессиональное руководство в ходе боевых операций по восстановлению государственных границ Азербайджанской Республики и выполнению поставленных боевых задач, несмотря на ожесточенное сопротивление врага при освобождении оккупированных территорий, а также за проявленный личный героизм.

Б.Рустамбеков


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗВАНИЕ, УЧРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]