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ТЭК 01.12.2020 20:05

Новак: доля использования нефти для моторного топлива будет падать, для нефтехимии - расти

Спрос на продукты нефтехимии в ближайшие 15 лет будет расти в среднем примерно на 4% в год, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

В структуре потребления нефти будет увеличиваться доля нефтехимии, а доля использования в качестве моторного топлива будет снижаться, - сказал он в ходе совещания по нефтехимии с участием президента РФ Владимира Путина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕХИМИЯ, НЕФТЬ, СТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]