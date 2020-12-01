Новак: доля использования нефти для моторного топлива будет падать, для нефтехимии - расти

Спрос на продукты нефтехимии в ближайшие 15 лет будет расти в среднем примерно на 4% в год, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

В структуре потребления нефти будет увеличиваться доля нефтехимии, а доля использования в качестве моторного топлива будет снижаться, - сказал он в ходе совещания по нефтехимии с участием президента РФ Владимира Путина.