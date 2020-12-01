Лавров надеется, что расширение участия МККК ускорит процесс обмена пленными между азербайджанской и армянской сторонами

Международный комитет Красного Креста (МККК) намерен увеличить число сотрудников в Нагорном Карабахе и финансирование деятельности в регионе, это должно помочь ускорить процесс обмена пленными и телами погибших, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Красный Крест уже вернул своих сотрудников в Карабах, он планирует свое присутствие в регионе существенно увеличить - до 400 человек, в том числе и в Ереване, и в Баку, но и в самом Карабахе, но также планирует значительно повысить свои запросы на финансирование деятельности в этом регионе - до 45 млн швейцарских франков", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.
Он выразил надежду на то, что с привлечением специалистов МККК процесс обмена пленными и телами погибших будет ускорен.
"Необходимо, чтобы эффективно обмениваться телами и удерживаемыми лицами, провести инвентаризацию положения дел в этой области. И, конечно, военачальники с обеих сторон должны иметь четкие списки лиц, которые считаются пропавшими без вести, чтобы можно было более предметно, конкретно этим заниматься", - добавил министр.
Он подчеркнул, что РФ не наблюдает преднамеренных шагов по затягиванию процесса обмена, "но то, что есть объективные сложности, которые, я надеюсь, теперь удастся решить, - это факт".
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