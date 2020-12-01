Фондовый рынок США продолжает расти после уверенного подъема в ноябре

Американские фондовые индексы во вторник повышаются, продемонстрировав уверенный рост в ноябре.

Накануне фондовый рынок США завершил торги в "минусе": индекс Dow Jones снизился на 0,91%, S&P 500 - на 0,46%, Nasdaq - на 0,06%. Однако по итогам минувшего месяца Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали максимальный ноябрьский рост в процентном отношении с 1928 года.

Скачок рынка в ноябре был в основном вызван оптимизмом относительно разработки вакцины от COVID-19. Американская компания Moderna Inc.сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19. FDA планирует провести заседание, на котором рассмотрит заявку фармкомпании, 17 декабря.

Вакцина компании Moderna - вторая в очереди на одобрение. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech 20 ноября подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19.

В то же время, некоторые аналитики считают, что ралли на рынке акций может быть сдержано ростом обеспокоенности в связи с сохранением высокого уровня заболеваемости коронавирусом при отсутствии новых мер господдержки экономики, пишет MarketWatch.

Американская экономика остается в сложном и неопределенном положении, несмотря на прогресс в разработке вакцин от COVID-19, предупреждает председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

Согласно тексту выступления Пауэлла, подготовленному к слушаниям в банковском комитете Сената, время для отмены экстренных стимулирующих мер еще не пришло, несмотря на то, что успех в разработке вакцин улучшает перспективы восстановления экономики в следующем году.

Выступления главы ФРС и министра финансов США Стивена Мнучина в банковском комитете Сената состоятся во вторник.

По мнению старшего рыночного аналитика JFD Group Хараламбоса Писсуроса, отсутствие прогресса в принятии нового пакета бюджетных стимулов может подтолкнуть ФРС к дополнительным шагам в декабре.

Инвесторы во вторник также ожидают публикации ноябрьского значения индекса деловой активности в производственном секторе в США (ISM Manufacturing).

Акции Tesla Inc.во вторник дорожают на 3,6%, после того как S&P Dow Jones Indices сообщила, что бумаги производителя электромобилей войдут в расчет индекса S&P 500 целиком 21 декабря, а не частями.

Стоимость акций AdaptHealth Corp. подскочила на 12,5%. Американская компания, выпускающая медицинское оборудование для дома, покупает AeroCare Holdings Inc., которая занимается его дистрибуцией, более чем за $2 млрд.

Котировки Zoom Video CommunicationsInc. снижаются на 11,6%, несмотря на то, что компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в очередной раз зафиксировала рекордную квартальную выручку и вновь повысила прогноз на текущий финансовый год.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:38 поднялся на 329,12 пункта (1,11%) и составил 29967,76 пункта.

Standard & Poors 500 вырос на 37,68 пункта (1,04%) - до 3659,31 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 87,83 пункта (0,72%) и составил 12286,57 пункта.