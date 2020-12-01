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Регион 01.12.2020 20:59

Убийство иранского физика не подтолкнет Тегеран к созданию ядерного оружия, считают в российском Центре по изучению современного Ирана

Убийство иранского ученого Мохсена Фахризаде не вынудит Тегеран вернуться к идее военных разработок в ядерной сфере, считает генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

"Иран определенно не ставит перед собой цель разрабатывать ядерные технологии военного назначения. Хотя многие думают, что в Тегеране тайком намерены последовать примеру Северной Кореи. Технологически, с точки зрения научного потенциала и доступа к необходимым материалам Иран уже давно был способен создать ядерное оружие. Но самое главное, что такую задачу иранское руководство перед собой не ставит", - сказал Сафаров во вторник "Интерфаксу".

По оценке ираниста, нет никаких оснований ожидать, что в Тегеране решат взять курс на создания ядерного боезаряда. "Полагаю, что такое решение не будет принято. В иранском руководстве не видят никакого эффекта от обладания ядерным оружием, тем более, что военные программы потребовали бы огромного количества средств, отвлечения большого количества специалистов и потенциала для разработки соответствующих технологий", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, физическое устранение иранского ученого, по всей видимости, является одним из пунктов в рамках сложнейшей и многоходовой стратегии на смену политического режима в Иране, считает аналитик.

"Главная цель США, которая вписывается в рамки интересов Израиля и ряда монархий Персидского залива, - смена политического режима в Иране. Кто конкретно стоит за убийством ученого - другой вопрос. Но само убийство вполне вписывается в большую стратегию, направленную против Ирана", - сказал Сафаров.

По его мнению, характер провокаций против Тегерана таковы, что они вряд ли под силу какой-либо одной стране или отдельной спецслужбе. "Логично предположить, что это скоординированные действия между США, Израилем и монархиями Персидского залива, а также спецслужбами ряда европейских стран. Данные провокации нацелены на втягивание Ирана в конфликт, вынудить Тегеран на предельно жесткие силовые меры. Затем Иран при помощи СМИ преподносится в роли агрессора, с которым невозможен нормальный диалог. А далее, при соответствующей обработке общественного мнения на Западе могут заговорить и о нанесении ударов по нескольким десяткам наиболее важным военных объектов Ирана", - считает иранист.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, АТОМ, ЭКСПЕРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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