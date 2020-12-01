Токио выразил протест в связи с заступлением на боевое дежурство российских комплексов С-300 на Южных Курилах

Заступление на боевое дежурство на Южных Курилах российских зенитных ракетных комплексов С-300 является неприемлемым, заявил во вторник официальный представитель правительства Японии, которого процитировал телеканал NHK.

"Это недопустимо из-за позиции Японии по северным территориям (южным островам Курильской гряды, принадлежность которых оспаривает Токио) и является неприемлемым", - сказал он.

Телеканал напомнил, что японское правительство в прошлом неоднократно протестовало против усиления вооруженных сил России на "северных территориях".

Восточный военный округ (ВВО) во вторник сообщил, что российские военные разместили на Курильских островах систему противовоздушной обороны (ПВО) С-300В4.

"Расчеты зенитной ракетной системы С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды", - говорится в сообщении округа.

Военные не уточнили, на каком из островов несет дежурство С-300В4.

С-300В4 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - комплекс на гусеничном ходу. Относится к ПВО Сухопутных войск. Его задачи: защита войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная и противоракетная оборона войсковых объектов.

За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курилах.

В апреле 2019 года Минобороны РФ сообщило о введении в действие на курильском острове Кунашир зоны боевого дежурства ПВО. В августе 2018 года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35.

Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщила, что Россия разместила на Итурупе и Кунашире новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.