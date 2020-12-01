Власти Франции планируют провести с апреля по июнь широкую кампанию по вакцинации от COVID-19

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник заявил, что кампания по вакцинации населения от коронавируса COVID-19 пройдет в первой половине следующего года.
По его словам, первая кампания в начале 2021 года будет "точечной" и нацелена на наиболее уязвимые группы населения.
"Для более широкого круга населения будет вторая кампания - с апреля по июнь", - отметил Макрон.
Ранее министр здравоохранения Оливье Веран заявлял, что пока правительство не может рассчитать, насколько сильно это поможет победить это заболевание.
"Клинические испытания, судя по всему, указывают, что вакцины дают хороший иммунитет. Однако мы не знаем, как долго он будет держаться. Лишь позже мы поймем, нужно ли нам будет проводить не одну, а несколько кампаний по вакцинации", - сказал Веран.
Между тем, согласно данным за сентябрь международной компании по изучению общественного мнения Ipsos, только 59% французов готовы вакцинироваться, в то время как в среднем по миру готовы 74%.
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