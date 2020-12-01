Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на Луну для забора грунта

Посадочный модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5", который впервые за 44 года должен забрать с Луны образцы грунта и доставить его на Землю, во вторник совершил успешное мягкое прилунение, сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).
По имеющимся данным, посадка была осуществлена в 19:15 в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.
В рамках миссии после посадки на Луну модуль должен собрать около двух килограммов геологической породы и вернуть их на Землю. На операцию по сбору грунта отведено 48 часов.
Тем временем орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом находится в готовности к стыковке с взлетным аппаратом, который передаст ему капсулу с грунтом.
Как сообщало китайское космическое агентство, в понедельник комплекс посадочного модуля со встроенным взлетным аппаратам отделился от станции, выведенной на круговую окололунную орбиту Луны высотой 200 км.
Зонд "Чанъэ-5" был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 24 ноября в 00:30 .
Китайская автоматическая станция весом около 8,2 тонн состоит из четырех модулей, в том числе предназначенных для посадки на Луну, бурения поверхности на глубину до двух метров и извлечения грунта, взлетного модуля, стартующего с капсулой с грузом с ее поверхности для автоматической стыковки с орбитальным модулем, который, забрав капсулу, затем отправится к Земле. Посадка спускаемого аппарата с капсулой на Землю планируется 16-17 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.
В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный реголит на Землю и первой реализовавшей такой проект с 1976 года. В рамках миссий советских станций "Луна" в 1970-1976 годах на Землю было доставлено 324 граммов лунного грунта, а американские астронавты, летавшие на Луну в 1969-72 годах по программе "Аполлон", привезли 382 грамма.
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