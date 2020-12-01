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Карабахский конфликт 01.12.2020 20:20

В Азербайджане учреждены ордена и медали в честь победы в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил изменения и дополнения в законе «Об учреждении орденов и медалей».

Согласно изменениям, опубликованным на сайте главы государства, учреждены ордена «Победы» и «Карабах» в честь победы Азербайджана в Карабахской войне.

Кроме этого, учреждаются медали «Отважный боец», «За отличие в бою», «За освобождение Суговушана», «За освобождение Джебраила», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Физули», «За освобождение Зангилана», «За освобождение Губадлы», «За освобождение Шуши», «За освобождение Кяльбяджара», «За освобождение Агдама», «За освобождение Лачина», «Участник Отечественной войны» и «За заслуги в Отечественной войне в тылу».

Как сообщалось ранее, с 27 сентября по 9 ноября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта азербайджанские военные освободили до 300 населенных пунктов, включая 5 городов - Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. Кроме этого, в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и РФ, до 20 ноября Азербайджану возвращен Агдамский район, до 25 ноября - Кельбаджарский район, до 1 декабря - Лачинский район. В целом, в ходе боевых действий Азербайджан освободил от армянской оккупации около 5 тыс. кв. км, еще около 5 тыс. кв. км территорий были возвращены Азербайджану в рамках трехстороннего заявления.

Президент Алиев 1 декабря заявил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт считается урегулированным.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, МЕДАЛИ, ОРДЕНА


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