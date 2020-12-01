"Академик Черский" может начать достраивать "Северный поток 2" 5 декабря

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" может начать работы по достраиванию газопровода "Северный поток 2" 5 декабря, именно с этого срока действует разрешение, сообщила "Интерфаксу" представитель германского Федерального ведомства судоходства и гидрографии BSH Мерле Мансфельд.

"По нашим актуальным данным, "Северный поток 2" планирует использовать "Академика Черского"", - сказала она.

"Разрешение на строительство выдано с 5 декабря, работы на декабрь согласованы", - добавила представитель ведомства.

По ее словам, на строительство с января по апрель разрешение пока не выдано.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами после того, как США наложили санкции на оператора проекта, компанию Nord Stream 2. Из-за этих санкций работу остановил подрядчик - швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. В прокладке труб были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

После этого "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский".