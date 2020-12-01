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Дальнее зарубежье 01.12.2020 22:30

Главы МИД стран НАТО выступили за более всеобъемлющий режим контроля над вооружениями - Столтенберг

Главы МИД стран-членов НАТО выступают за создание более совершенной архитектуры по контролю над вооружениями, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Министры выразили поддержку сохранению ограничений на ядерное оружие и разработке более всеобъемлющего режима контроля над вооружениями", - сказал он на пресс-конференции по итогам министерского совещания.

"Мы видим, что Россия нарушает соглашения и размещает новое оружие близ наших границ", - напомнил он.

По словам Столтенберга, министры НАТО считают необходимым продолжать поддерживать диалог с Россией.

Он также указал, что Североатлантический альянс приветствует диалог между США и Россией по договору СНВ-3 и обеспокоен тем, что остается все меньше времени для того, чтобы стороны договорились о его продлении.

ДСНВ или СНВ-3 - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Эксперты считают, что Россия и США еще могут договориться о его продлении на пять лет.

В октябре 2020 года Белый дом сообщил, что не будет принимать предложение РФ продлить на год договор СНВ-3 без всяких условий. США предлагали продлить договор при условии замораживания сторонами ядерных арсеналов. 20 октября в МИД РФ заявили, что Россия готова "заморозить" количество имеющихся ядерных боезарядов в случае согласия США продлить действие ДСНВ на год.

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Тэги: НАТО, ВООРУЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]