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Здравоохранение 01.12.2020 22:44

Первые граждане Европы могут быть вакцинированы от COVID-19 до нового года - глава ЕК

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предположила, что вакцинация граждан Евросоюза от COVID-19 начнется до конца декабря.

"В настоящее время государства-члены (ЕС) работают над планами вакцинации и над логистикой распределения десятков миллионов доз вакцины", - заявила она во вторник на видеоконференции парламентариев.

"Так что, если все пойдет хорошо, первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. И это будет огромный шаг вперед к нормальной жизни. Иными словами, я просто хочу сказать: в конце туннеля есть свет. Но мы еще должны быть дисциплинированы, пока, наконец, не добьемся вакцинации, способной искоренить этот вирус", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен напомнила, что Еврокомиссия зарезервировала около 2 миллиардов доз потенциальной вакцины против COVID-19, заключив контракты с шестью фармацевтическими компаниями. По ее словам, они работают над наиболее перспективными вакцинами-кандидатами, пока дела идут хорошо, и все эти вакцины производятся в Европе.

Глава Еврокомиссии подвергла критике некоторые страны за эгоистический подход к преодолению пандемии и связанного с ней кризиса, в отличие от ЕС, который придерживается "многосторонней системы, основанной на правилах".

"Мы знаем, что столкнувшись с кризисом, некоторые (страны) предпочли изолироваться. Другие попытались использовать эту очень сложную ситуацию для получения геополитических выгод. Европа решила сотрудничать. И сотрудничать в интересах общего блага, протянуть руку помощи нуждающимся партнерам и друзьям", - сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС с самого начала организовал "глобальный ответ" на коронавирус: "ни национальный, ни европейский, а глобальный ответ".

По инициативе ЕС в кампании сбора средств приняли участие не только почти 190 стран мира, но и неправительственные организации, лидеры бизнеса, гражданское общество. Все они вместе обеспечивают миллионы доз будущих вакцин для стран с низким уровнем доходов.

"Принцип таков - страны с высоким уровнем доходов инвестируют в так называемый "механизм COVAX", чтобы страны с низким и средним уровнем доходов имели справедливый и не дорогой доступ к вакцинам. И ни одна страна не смогла бы добиться этого в одиночку. И это еще раз демонстрирует красоту глобального сотрудничества", - пояснила она.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]