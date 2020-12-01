Глава МИД Турции поздравил азербайджанского коллегу с освобождением Лачинского района

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает МИД Азербайджана.
"Министры обменялись мнениями о реализации трехстороннего заявления от 10 ноября. Чавушоглу передал свои поздравления в связи с освобождением Лачинского района. Он подчеркнул важность реализации подписанного заявления для обеспечения прочного мира и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, министры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
А. Мамедов
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