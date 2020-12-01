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Карабахский конфликт 01.12.2020 23:05

Глава МИД Турции поздравил азербайджанского коллегу с освобождением Лачинского района

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает МИД Азербайджана.

"Министры обменялись мнениями о реализации трехстороннего заявления от 10 ноября. Чавушоглу передал свои поздравления в связи с освобождением Лачинского района. Он подчеркнул важность реализации подписанного заявления для обеспечения прочного мира и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, министры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

А. Мамедов

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Тэги: МИД, ТУРЦИЯ, РАЗГОВОР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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