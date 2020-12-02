В Новой Зеландии объявлена чрезвычайная ситуация из-за изменения климата

Чрезвычайная ситуация в связи с изменением климата объявлена в Новой Зеландии по решению парламента в среду, сообщает британская газета Guardian.
В соответствующей инициативе, поддержанной парламентариями, говорится о "разрушительном воздействии изменчивой и крайне неблагоприятной погоды - наводнений, подъема уровня мирового океана и природных пожаров - на Новую Зеландию и благосостояние новозеландцев, на основные виды промышленности, доступ к водным ресурсам и общественному здравоохранению"
Таким образом, Новая Зеландия присоединилась к 32 другим странам, которые официально признали существование кризиса в сфере климата и также объявили у себя чрезвычайные положения.
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