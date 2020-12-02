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Дальнее зарубежье 02.12.2020 13:33

В Новой Зеландии объявлена чрезвычайная ситуация из-за изменения климата

Чрезвычайная ситуация в связи с изменением климата объявлена в Новой Зеландии по решению парламента в среду, сообщает британская газета Guardian.

В соответствующей инициативе, поддержанной парламентариями, говорится о "разрушительном воздействии изменчивой и крайне неблагоприятной погоды - наводнений, подъема уровня мирового океана и природных пожаров - на Новую Зеландию и благосостояние новозеландцев, на основные виды промышленности, доступ к водным ресурсам и общественному здравоохранению"

Таким образом, Новая Зеландия присоединилась к 32 другим странам, которые официально признали существование кризиса в сфере климата и также объявили у себя чрезвычайные положения.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, КЛИМАТ, ЧС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]