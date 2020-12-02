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ТЭК 02.12.2020 14:10

Украина 1 декабря была нетто-экспортером газа - оператор ГТС

Украина 1 декабря 2020 года была нетто-экспортером природного газа, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По его данным, 1 декабря в страну было импортировано 4,57 млн куб. м газа (3,28 млн куб. м - из Венгрии и 1,29 млн куб. м - из Словакии), а экспортировано - 5,4 млн куб. м (3,8 млн куб. м - в Венгрию и 1,6 млн куб. м - в Польшу).

"Это все разные газы, для разных целей и различных собственников. Есть импорт и ввоз на таможенный склад, и вывоз с таможенного склада. Трейдеры отслеживают динамику на смежных рынках и транспортируют газ туда, где газ в данный момент дороже. Это нормальное рыночное поведение, которое позволяет сформировать справедливую рыночную цену на газ не только на Украине, но и в соседних странах. Постепенно движемся к созданию регионального восточноевропейского газового хаба", - отметил Макогон.

Украина в октябре 2020 года впервые в истории осуществила реэкспорт природного газа в объеме 15 млн куб. м в страны ЕС. Ранее совершались только операции по транзиту и импорту.

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]