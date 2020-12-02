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Дальнее зарубежье 02.12.2020 13:31

Джонсон подтвердил, что вакцину компании Pfizer начнут предоставлять со следующей недели

Премьер Великобритании Борис Джонсон доволен решением британского Агентства по регулированию лекарственных препаратов (MHRA) одобрить применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

"Это потрясающе, что MHRA официально одобрили вакцину от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Доступ к вакцине по Великобритании начнут предоставлять со следующей недели", - написал Джонсон в твиттере.

Джонсон подчеркнул, что "именно защита вакцин" позволит жителям страны вернуться к нормальной жизни и "активизировать экономическую деятельность".

Ранее в среду министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что британские власти начнут прививочную кампанию против коронавируса COVID-19 в стране в начале следующей недели.

"Национальная служба здравоохранения Великобритании готова к этому, так что с начала следующей недели мы начнем в нашей стране программу вакцинации населения против COVID-19", - сказал министр.

Таким образом, Хэнкок прокомментировал информацию о том, что британские надзорные органы одобрили применение вакцины производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства Pfizer и BioNTech.

Глава компании Pfizer Альберт Бурла в свою очередь заявил, что разрешение использования вакцины Великобританией является "историческим моментом" в борьбе с пандемией COVID-19.

В настоящее время оценка безопасности вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech проводится в США и ЕС.

Так, во вторник BioNTech обнародовала пресс-релиз согласно которому BioNTech и Pfizer направили запрос в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование разработанной ими вакцины от COVID-19. А ранее, 20 ноября, компании передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ожидается, что рассмотрение запроса займёт минимум несколько недель.

Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, PFIZER, ВАКЦИНА


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