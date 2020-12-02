Потери военной техники ВС Армении в Карабахе оцениваются в $3,8 млрд – ЦАЭРК

Стоимость военной техники ВС Армении, уничтоженной или взятой в качестве трофеев азербайджанской армией во время Второй карабахской войны, согласно минимальному сценарию оценки, составляет не менее $3,8 млрд, считает начальник департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Аяз Мусеибов.
"В результате 44-дневной войны противник потерял 10 установок и различных тактическо-боевых машин С-300, 366 танков, 352 пушки разного калибра, 22 БПЛА, 5 самолетов Су-25, 50 ЗРК. При этом в ходе боевых действий были уничтожены 97 РСЗО «Град», 4 «Смерч», 2 «Ураган», 1 «ТОС», баллистические ракеты, ракетные комплексы «Эльбрус». Согласно минимальному сценарию оценки, составляет не менее $3,8 млрд», отмечает Мусеибов, слова которого приводятся в сообщении центра, передает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, военный потенциал Армении был полностью подорван из-за уничтожения радиолокационных станций и оборудования, специальных боевых штабов и складов боеприпасов, которые имеют важное значение для специальных средств обороны.
Мусеибов отмечает, что среди уничтоженной военной техники имеются оружейные комплексы, которые Армения не сможет восстановить ввиду слабой экономики, военных возможностей и международного права.
"Примеры такого оружия включают системы С-300 стоимостью в сотни миллионов долларов, баллистические системы, запрещенные к продаже и использованию, и ракетные комплексы "Эльбрус". Военные расходы Армении на 2020 год утверждены в размере $716 млн. Однако, всего за 44 дня Армения понесла военных потерь в 5,3 раза больше. В этой связи оценки военных расходов и экономические показатели показывают, что на восстановление военной инфраструктуры за счет текущих расходов военного бюджета Армении потребуется около 38 лет", - считает Мусеибов.
Эксперт подчеркивает, что стоимость военной техники, утраченной во время Второй карабахской войны, также показала, что Армения грубо нарушила условия Конвенции о вооруженных силах в Европе и имеет больше оружия и военной техники, чем установленный лимит.
"Тот факт, что страна с военным бюджетом всего в $716 млн имеет арсенал в миллиарды долларов, не объясняется экономическими законами. Таким образом, экономической мощи Армении с $2,32 млрд резервных активов недостаточно для приобретения этого оружия. Это еще раз показывает то, что последние 30 лет Армения вооружалась незаконно и безвозмездно. Не случайно военная техника и средства, предоставленные Армении безвозмездно, позже привели к уступке богатств страны третьим лицам. Таким образом, по данным ЦРУ, страна «застряла в тупике» и полностью зависит от третьих стран в сфере энергетики, транспорта, логистики и критической инфраструктуры", - отмечает Мусеибов.
Начальник департамента ЦАЭРК подчеркивает, что Армения не имеет возможности вести войну с Азербайджаном, и что при нормальных обстоятельствах эта страна не имеет независимой экономической и военной мощи.
"Сбор «гуманитарной помощи» для Армении через «Айастан» и другие фонды с самого первого дня войны - еще один пример слабости Армении в войне ресурсов. При прогнозируемом экономическом спаде в 7% в этом году военное поражение, серьезная проблема с продовольственной безопасностью, демографический кризис, пандемия и продолжающийся политический кризис не предвещают ничего хорошего для Армении. "Гуманитарного фонд" в размере около $200 млн, а также финансовая помощь из разных стран будет недостаточной для страны, которая, по мнению армянской интеллигенции, переживает "один из самых катастрофических дней в своей истории". Только установление нормальных отношений с Азербайджаном и его союзником Турцией - единственный выход для Армении, которая еще долгие годы будет страдать от синдрома "побежденной страны"", - считает Мусеибов.
А.Мамедов
Закон об обороне США, ужесточающий санкции против Севпотока-2, под угрозой вето из-за спора о свободе соцсетей
Добыча газа в РФ за 11 мес. уменьшилась на 6,7% до 625,61 млрд куб. м
УМЭО SOCAR в январе-октябре сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана
Блокировку YouTube в России в Госдуме считают маловероятной
В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,942 тыс. случаев COVID-19
Иностранные туристы в Азербайджане сократили в январе-октябре операции с банковскими картами на 64,7%
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
СНБ Армении возбудила дела об организации беспорядков и попытке свержения власти против более 50 человек
В Новой Зеландии объявлена чрезвычайная ситуация из-за изменения климата
Джонсон подтвердил, что вакцину компании Pfizer начнут предоставлять со следующей недели
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
Проект цифровой инфраструктуры компании AzerTelecom по дну Каспийского моря обсудили на конференции “Туркментел 2020”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности