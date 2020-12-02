Потери военной техники ВС Армении в Карабахе оцениваются в $3,8 млрд – ЦАЭРК

Стоимость военной техники ВС Армении, уничтоженной или взятой в качестве трофеев азербайджанской армией во время Второй карабахской войны, согласно минимальному сценарию оценки, составляет не менее $3,8 млрд, считает начальник департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Аяз Мусеибов.

"В результате 44-дневной войны противник потерял 10 установок и различных тактическо-боевых машин С-300, 366 танков, 352 пушки разного калибра, 22 БПЛА, 5 самолетов Су-25, 50 ЗРК. При этом в ходе боевых действий были уничтожены 97 РСЗО «Град», 4 «Смерч», 2 «Ураган», 1 «ТОС», баллистические ракеты, ракетные комплексы «Эльбрус». Согласно минимальному сценарию оценки, составляет не менее $3,8 млрд», отмечает Мусеибов, слова которого приводятся в сообщении центра, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, военный потенциал Армении был полностью подорван из-за уничтожения радиолокационных станций и оборудования, специальных боевых штабов и складов боеприпасов, которые имеют важное значение для специальных средств обороны.

Мусеибов отмечает, что среди уничтоженной военной техники имеются оружейные комплексы, которые Армения не сможет восстановить ввиду слабой экономики, военных возможностей и международного права.

"Примеры такого оружия включают системы С-300 стоимостью в сотни миллионов долларов, баллистические системы, запрещенные к продаже и использованию, и ракетные комплексы "Эльбрус". Военные расходы Армении на 2020 год утверждены в размере $716 млн. Однако, всего за 44 дня Армения понесла военных потерь в 5,3 раза больше. В этой связи оценки военных расходов и экономические показатели показывают, что на восстановление военной инфраструктуры за счет текущих расходов военного бюджета Армении потребуется около 38 лет", - считает Мусеибов.

Эксперт подчеркивает, что стоимость военной техники, утраченной во время Второй карабахской войны, также показала, что Армения грубо нарушила условия Конвенции о вооруженных силах в Европе и имеет больше оружия и военной техники, чем установленный лимит.

"Тот факт, что страна с военным бюджетом всего в $716 млн имеет арсенал в миллиарды долларов, не объясняется экономическими законами. Таким образом, экономической мощи Армении с $2,32 млрд резервных активов недостаточно для приобретения этого оружия. Это еще раз показывает то, что последние 30 лет Армения вооружалась незаконно и безвозмездно. Не случайно военная техника и средства, предоставленные Армении безвозмездно, позже привели к уступке богатств страны третьим лицам. Таким образом, по данным ЦРУ, страна «застряла в тупике» и полностью зависит от третьих стран в сфере энергетики, транспорта, логистики и критической инфраструктуры", - отмечает Мусеибов.

Начальник департамента ЦАЭРК подчеркивает, что Армения не имеет возможности вести войну с Азербайджаном, и что при нормальных обстоятельствах эта страна не имеет независимой экономической и военной мощи.

"Сбор «гуманитарной помощи» для Армении через «Айастан» и другие фонды с самого первого дня войны - еще один пример слабости Армении в войне ресурсов. При прогнозируемом экономическом спаде в 7% в этом году военное поражение, серьезная проблема с продовольственной безопасностью, демографический кризис, пандемия и продолжающийся политический кризис не предвещают ничего хорошего для Армении. "Гуманитарного фонд" в размере около $200 млн, а также финансовая помощь из разных стран будет недостаточной для страны, которая, по мнению армянской интеллигенции, переживает "один из самых катастрофических дней в своей истории". Только установление нормальных отношений с Азербайджаном и его союзником Турцией - единственный выход для Армении, которая еще долгие годы будет страдать от синдрома "побежденной страны"", - считает Мусеибов.

А.Мамедов