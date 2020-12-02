Россия заинтересована в подключении к гуманитарным операциям в Карабахе стран ОДКБ и СНГ - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что приветствовал бы присоединение к гуманитарным усилиям по налаживанию ситуации в Карабахе партнеров по ОДКБ и СНГ, обсуждается сотрудничество с международными организациями.
"Российская сторона в координации с Ереваном и Баку уже занимается всеми этими вопросами, естественно, мы заинтересованы в подключении к гуманитарным усилиям всех наших партнеров по ОДКБ и СНГ, обсуждаем также возможности сотрудничества с другими международными организациями", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Путин отметил, что в настоящее время трехстороннее заявление России-Армении-Азербайджана от 9 ноября последовательно реализуется. "Теперь важно сообща оказать помощь пострадавшим людям в районе боевых действий, оказать помощь в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, с защитой памятников истории, религии и культуры", - сказал Путин.
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