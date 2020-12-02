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Карабахский конфликт 02.12.2020 13:45

Россия заинтересована в подключении к гуманитарным операциям в Карабахе стран ОДКБ и СНГ - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что приветствовал бы присоединение к гуманитарным усилиям по налаживанию ситуации в Карабахе партнеров по ОДКБ и СНГ, обсуждается сотрудничество с международными организациями.

"Российская сторона в координации с Ереваном и Баку уже занимается всеми этими вопросами, естественно, мы заинтересованы в подключении к гуманитарным усилиям всех наших партнеров по ОДКБ и СНГ, обсуждаем также возможности сотрудничества с другими международными организациями", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Путин отметил, что в настоящее время трехстороннее заявление России-Армении-Азербайджана от 9 ноября последовательно реализуется. "Теперь важно сообща оказать помощь пострадавшим людям в районе боевых действий, оказать помощь в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, с защитой памятников истории, религии и культуры", - сказал Путин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, КАРАБАХ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]