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Регион 02.12.2020 17:55

Лукашенко обеспокоен наращиванием военного присутствия НАТО у границ ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, высказал серьёзную обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ.

"Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы. Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА в среду.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ОДКБ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]