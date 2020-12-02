Лукашенко обеспокоен наращиванием военного присутствия НАТО у границ ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, высказал серьёзную обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ.
"Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы. Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА в среду.
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Афганистана в Баку
Спецслужба Азербайджана задержала наемника из Ливана, воевавшего в Карабахе на стороне Армении
Азербайджан пригласил российских деятелей культуры посетить Карабах и на месте ознакомиться с плачевным состоянием религиозных храмов за почти 30 лет оккупации со стороны Армении
Debenhams может ликвидировать британские операции на фоне провала переговоров с JD Sports
Чистая прибыль Транснефти по МСФО в III кв. осталась на уровне 38 млрд руб., за 9 мес. снизилась на 24%, до 110 млрд руб
Анталью за 11 месяцев посетили 3,34 млн иностранных туристов, турпоток упал на 77,8%
Начало массовой вакцинации от COVID-19 в Италии намечено на январь - Минздрав
МККК требует обеспечить проживающим в зонах конфликтов доступ к вакцинам от коронавируса
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Назначены новые Исполнительные Директора AccessBank-а
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
Проект цифровой инфраструктуры компании AzerTelecom по дну Каспийского моря обсудили на конференции “Туркментел 2020”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности