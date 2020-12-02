Лукашенко обеспокоен наращиванием военного присутствия НАТО у границ ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, высказал серьёзную обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ.

"Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы. Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА в среду.