Бердымухамедов поручил Генпрокуратуре и ЦБ проанализировать работу предприятий ТЭК

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил Генеральной прокуратуре и Центральному банку страны проанализировать финансово-экономические показатели топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и провести техническую инвентаризацию его предприятий, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Эти поручения Бердымухамедов дал по итогам проведенного во вторник рабочего совещания по вопросам развития ТЭК, в котором приняли участие вице-премьеры и руководители отрасли.

Кроме того, даны поручения по привлечению иностранных инвестиций, внедрению новых технологий. Учитывая огромные капвложения государства в отрасль, Бердымухамедов выделил в числе первоочередных задач повышение производительности и рентабельности предприятий ТЭК.

Глава государства также поручил увеличить объемы добычи нефти за счет использования новых технологий, повысить эффективность нефтедобычи и буровых работ, а также добиться бесперебойной поставки нефти в адрес Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

В ходе совещания руководитель "Туркменгаза" Батыр Аманов доложил об объявлении международного тендера по проекту снижения себестоимости полиэтиленовой продукции на полимерном заводе в Киянлы, а также на право разработки проекта строительства установки по производству изобутана на территории завода.

Глава "Туркменнефти" Гуйчгелди Байгелдиев отчитался о поисково-разведывательных работах концерна на побережье Каспийского моря и шагах по привлечению инвесторов в новые проекты в туркменском секторе Каспия.

Байгелдиев также доложил о совместной деятельности "Туркменнефти" с зарубежными партнёрами на месторождении Готурдепе, о работах по бурению и вводу в эксплуатацию десятков новых продуктивных скважин на месторождении Северный Готурдепе.

Председатель "Туркменгеологии" Мердан Розыев отчитался о проведении полевых геофизических исследований и разведывательно-изыскательских буровых работах, о мерах по освоению продуктивных пластов месторождений Северный Готурдепе, Челекен, и обнаружении новых углеводородных месторождений.

Генеральный директор Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов Довран Чишиев доложил о мерах по увеличению производства нефтепродуктов и расширению их ассортимента, а также о внедрении цифровых технологий.

Курирующий ТЭК вице-премьер Мыратгелди Мередов отчитался о выполнении поручений президента по внедрению новых технологий, привлечению иностранных инвестиций, увеличению объёмов добычи газа и нефти, производства продуктов их переработки.

Заслушав отчёты, Бердымухамедов акцентировал внимание на важности дальнейшей модернизации предприятий ТЭК.