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Регион 02.12.2020 18:23

Лукашенко видит в мире управляемый хаос, подготовленный глобальными игроками

Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса, а за социальными конфликтами стоят глобальные игроки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в среду.

"Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в среду.

Лукашенко констатировал, что пандемия СОVID-19 не только осложнила проблемы международного взаимодействия, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов, по всему миру идут беспрецедентные массовые беспорядки.

"Уже понятно, что это не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИР, КОНФЛИКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]