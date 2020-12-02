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Регион 02.12.2020 18:36

Путин надеется на политическую зрелость белорусского народа

Россия обеспокоена вмешательством извне во внутренние дела Белоруссии, надеется на то, что народ страны сможет самостоятельно решить все внутриполитические вопросы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Беспокоит вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Надо дать народам возможность самим разобраться с вопросами, которые представляют для них интерес", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что внешнее вмешательство всегда объясняют лучшим намерениями. "А, как известно, хорошими намерениями вымощена дорога в ад. Вот к чему ведут хорошие намерения, вмешательство в дела других государств", - добавил президент.

"Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно, без всяких резких движений, выстроить диалог со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и вмешательства извне", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что "не сомневается в том, что это получится, в том числе имея в виду политический опыт президента Белоруссии".

Он отметил, что в предвыборной ситуации "довольно часто возникают различные движения, конфликты", это нормальная ситуация, однако внешнего вмешательства быть не должно.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЛОРУССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]