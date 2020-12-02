Минтранс Азербайджана создаст автотранспортные хозяйства в Карабахе

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана планирует реализацию проектов по реконструкции транспортной инфраструктуры в Карабахе, говорится в сообщении Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при МТСВТ.

«Анализы, проведенные Госслужбой автотранспорта, установили, что материальная и техническая базы транспортной инфраструктуры и автотранспорта на территориях Азербайджана, находившихся под армянской оккупацией почти 30 лет, практически разрушена. Стоимость разрушенной транспортной инфраструктуры и материально-технической базы оценивается в миллионы манатов», - говорится в сообщении

По данным ГСАТ, за указанный период разграблены и выведены из строя 22 автотранспортных предприятия (гаражи, административные здания, цехи, гаражное оборудование, установки), 10 автовокзалов и автовокзальных комплексов, а также 1015 автомобилей, принадлежащих автопредприятиям в Агдаме, Лачине, Физули, Джебраиле, Зангилане, Шуше, Ходжалы, Губадлы, Ханкенди, Кельбаджаре, Агдере и Ходжавенде.

«Реконструкция транспортной инфраструктуры в освобожденных Шушинском, Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском районах и восстановление всех видов автотранспортных услуг является одним из главных приоритетов Азербайджана. Это необходимо для обеспечения спроса в грузовых и пассажирских перевозках в этих регионах, как в период строительства, так и в последующие годы», - говорится в информации.

Госслужба автотранспорта отмечает, что для оказания услуг грузовых перевозок и пассажироперевок автобусами и такси в освобожденных от оккупации городах и районах Азербайджана планируется создание автотранспортных хозяйств, включающих автомастерские, сервисные центры, АЗС, автомойки и другие цеха по обслуживанию автотранспорта и парковочные площадки.

«Для этого готовятся типовые строительные и проектные документы дорожно-транспортной инфраструктуры, предложенные Госслужбой автотранспорта. Запланированные работы будут реализованы в рамках проектов государственно-частного партнерства», - сообщает ГСАТ.

По информации Госслужбы, первоначально будут организованы пассажироперевозки между поселками и селами, которые будут построены для жителей освобожденных районов, с районными центрами, связанными с относительно крупными селами и поселками, а также с Баку и другими городами (Сумгаит, Гянджа, Ленкорань, Мингячевир, Барда, Тертер и др.). В частности, планируется организация регулярных внутрирайонных (внутригородских) и регулярных междугородных (межрайонных) пассажирских маршрутов.

Н.Аббасова