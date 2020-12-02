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Регион 02.12.2020 19:03

Путин заявляет о важности для ОДКБ стабильной ситуации в Киргизии

Президент РФ Владимир Путин заявил о соблюдении Киргизией своих международных обязательств и подчеркнул важность внутриполитической стабильности в этой стране.

"Я выражу, наверняка, общее мнение, если скажу, что мы всегда с тревогой следили за тем, что происходит во внутриполитической жизни в Кыргызстане, и хочу выразить удовлетворение тем, что ситуация стабилизируется", - сказал Путин в среду на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ после выступления исполняющего обязанности президента Киргизии Таланта Мамытова.

Путин отметил важность соблюдения Киргизией своих международных обязательств.

"Мы также внимательно смотрим за вашей позицией по поводу соблюдения Кыргызстаном своих обязательств в рамках международных договоров, и с удовлетворением констатируем, что и в рамках ЕврАзЭС Кыргызстан не меняет своей позиции, и в рамках ОДКБ. Это чрезвычайно важно для стабильности самого Кыргызстана", - сказал Путин.

По его словам, Россия многое делает для того, чтобы поддержать киргизскую экономику, социальную сферу.

При этом Путин обратил внимание на важность внутриполитической стабильности в Киргизии. "Конечно, нельзя будет добиться положительных результатов без внутренней стабильности. Поэтому мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы выборы - и в представительные органы власти, и выборы президента - прошли на самом высоком уровне с соблюдением всех требований Конституции, избирательного закона. Будем всячески вас поддерживать на пути дальнейшей стабилизации и активной работы по всем вышеназванным направлениям", - заявил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОДКБ, КИРГИЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]