УМЭО SOCAR в январе-октябре сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-октябре 2020 года составил $808,522 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
«По итогам января-октября 2020 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний вновь стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом $114,6 млн, среди частных – SOCAR Polymer - $86,9 млн», - отмечает ЦАЭРК.
По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: ЗАО "AzerGold" ($88,2 млн), ООО "Azeraluminum" ($74,2 млн), ОАО "Азерэнержи" ($56 млн), ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» ($23,8 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($5,7 млн), ООО «Azertutun Aqrar Senaye Kompleksi» ($1,3 млн), ООО «Азербайджанская ТЭС» ($822 тыс.), Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР ($773 тыс.), ООО «Caspian Drilling Company» ($427 тыс.).
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка"Anglo Asian Mining Plc) - $85,7 млн, ООО «Land Lojistic» - $71,1 млн, ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $54,2 млн, ООО «Sun Food» - $27 млн, "Global Trade Group" – $28,7 млн, ООО "Fruit Store" - $24,5 млн, ООО "Baku Steel Company" - $24 млн, ООО «AQROVEST» - $20,5 млн, ООО «Fruit City Group» - $20,1 млн.
Азербайджан в январе-октябре 2020 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,4 млрд.
Н.Аббасова
Путин призвал страны ОДКБ поддержать Пашиняна
Минтранс Азербайджана создаст автотранспортные хозяйства в Карабахе
Россия заинтересована в подключении к гуманитарным операциям в Карабахе стран ОДКБ и СНГ - Путин
В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,942 тыс. случаев COVID-19
Иностранные туристы в Азербайджане сократили в январе-октябре операции с банковскими картами на 64,7%
В России выявлено 25 тыс. 345 новых случаев COVID-19, зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам - 589 - оперштаб
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
СНБ Армении возбудила дела об организации беспорядков и попытке свержения власти против более 50 человек
В Новой Зеландии объявлена чрезвычайная ситуация из-за изменения климата
Джонсон подтвердил, что вакцину компании Pfizer начнут предоставлять со следующей недели
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
Проект цифровой инфраструктуры компании AzerTelecom по дну Каспийского моря обсудили на конференции “Туркментел 2020”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности