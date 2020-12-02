Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0535 RUR   0.0224 GBR   2.2818 TRY   0.2171

Цена на нефть

01.12 $/bbl   WTI 44.55 -0.79 Brent 47.42 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 02.12.2020 14:41

УМЭО SOCAR в январе-октябре сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-октябре 2020 года составил $808,522 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

«По итогам января-октября 2020 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний вновь стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом $114,6 млн, среди частных – SOCAR Polymer - $86,9 млн», - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: ЗАО "AzerGold" ($88,2 млн), ООО "Azeraluminum" ($74,2 млн), ОАО "Азерэнержи" ($56 млн), ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» ($23,8 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($5,7 млн), ООО «Azertutun Aqrar Senaye Kompleksi» ($1,3 млн), ООО «Азербайджанская ТЭС» ($822 тыс.), Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР ($773 тыс.), ООО «Caspian Drilling Company» ($427 тыс.).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка"Anglo Asian Mining Plc) - $85,7 млн, ООО «Land Lojistic» - $71,1 млн, ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $54,2 млн, ООО «Sun Food» - $27 млн, "Global Trade Group" – $28,7 млн, ООО "Fruit Store" - $24,5 млн, ООО "Baku Steel Company" - $24 млн, ООО «AQROVEST» - $20,5 млн, ООО «Fruit City Group» - $20,1 млн.

Азербайджан в январе-октябре 2020 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,4 млрд.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕНЕФТЯНЫЕ, ЭКСПОРТЕРЫ, КРУПНЕЙШИЕ


Похожие новости


УМЭО SOCAR в январе-сентябре сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана УМЭО SOCAR в январе-июле сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана УМЭО SOCAR в I полугодии сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана УМЭО SOCAR в январе-апреле сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана УМЭО SOCAR в январе сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]