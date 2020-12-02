Крупные американские компании призывают Байдена и Конгресс бороться с климатическими изменениями

Группа крупных американских компаний, среди которых Amazon.com Inc., Citigroup Inc. и Ford Motor Co., призвали избранного президента США Джо Байдена и Конгресс сотрудничать в борьбе с изменениями климата.
В письме, направленном команде Байдена и Конгрессу, более 40 компаний также поддержали возвращение США в Парижское соглашение по климату.
"Мы призываем избранного президента Байдена и новый Конгресс работать вместе, чтобы реализовать амбициозные, долговременные, двухпартийные климатические решения", - говорится в письме.
В документе отмечается, что США достигли важного прогресса в сокращении выбросов парниковых газов. "С избранием нового президента и Конгресса у нас есть исключительная возможность значительно нарастить эти усилия", - заявили компании.
Они также предупредили о росте издержек в связи с природными катастрофами, вызванными изменениями климата. Как отмечает The Wall Street Journal, некоторые утверждения компаний повторяют заявления Джо Байдена в ходе предвыборной кампании. Они, в частности, указали на то, что инвестиции в "завтрашние технологии создадут рабочие места, способствуют росту и усилят конкурентоспособность США".
В документе не предлагается конкретного плана действий, однако это послание является еще одним свидетельством того, что значительное число американских компаний присоединяются к защитникам окружающей среды в вопросах климата, пишет WSJ.
Автопроизводитель General Motors Co. на прошлой неделе заявил, что больше не поддерживает администрацию Дональда Трампа в попытках лишить власти штата Калифорния права устанавливать собственные нормы регулирования выхлопов.
"Климат будет значительно более важным вопросом для следующего Конгресса", - считает старший директор подписавшей письмо Intel Corp. по политике в области окружающей среды и энергетики Стивен Харпер.
Некоторые компании, подписавшие письмо Джо Байдену и Конгрессу, включая Ford, International Business Machines Corp., Unilever и Walmart Inc., ранее поддержали введение налога на выбросы углекислого газа или обещали трансформировать свой бизнес для сокращения выбросов.
Дональд Трамп сократил многие регулирующие меры в области окружающей среды. Джо Байден, в свою очередь, обещал усилить регулирование электростанций, автопроизводителей, а также нефте- и газодобывающих компаний.
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