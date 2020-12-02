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Здравоохранение 02.12.2020 19:45

Начало массовой вакцинации от COVID-19 в Италии намечено на январь - Минздрав

Массовая бесплатная вакцинация населения от COVID-19 начнется в Италии в январе, сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, выступая перед парламентариями в среду.

"В данный момент у правительства нет намерений объявлять обязательную вакцинацию. Наша цель состоит в том, чтобы как можно быстрее достичь коллективного иммунитета. Закупки вакцин централизованы, а предоставляться они будут бесплатно всем итальянцам". - приводят слова министра итальянские СМИ.

По его словам, "возможно, для каждой вакцинации потребуется по две дозы, первые из которых станут доступны в январе".

Сперанца добавил, что власти Италии рассчитывают на закупку 202 млн доз вакцин у разных компаний.

Италия стала первой европейской страной, наиболее тяжело перенесшей первую волну эпидемии COVID-19. С февраля там скончались более 56 тыс. человек, заражение за это же время выявлено более чем у 1,6 млн жителей страны.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]