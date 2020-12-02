Анталью за 11 месяцев посетили 3,34 млн иностранных туристов, турпоток упал на 77,8%

Турецкую провинцию Анталья в ноябре посетили 3,16 млн иностранных туристов, из них чуть больше 70 тыс. - граждане России, сообщает аналитический центр Turismdatabank.
За 11 месяцев Анталью посетили 3,34 млн иностранных туристов, это на 11,7 млн или 77,8% меньше, чем за тот же период в 2019 году. Внутренний турпоток также упал: с января по ноябрь только 180,7 тыс. граждан Турции отдохнули на курортах провинции (минус 69,5%).
Согласно данным Turismdatabank, за 11 месяцев Анталью посетили 1,4 млн российских туристов, они заняли первое место по турпотоку в регион. Между тем, в прошлом году Анталья приняла на 73,6% больше россиян за тот же период (более 5,5 млн).
В ноябре в провинции отдохнули 71,6 тыс. путешественников из РФ, это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Второе место заняла Украина, откуда в Анталью с января по ноябрь приехали 546,8 тыс. туристов, это почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года (минус 31,9%). Замыкает тройку Германия, откуда турпоток упал на 87% с 2,6 млн до 338 тыс. человек.
Далее следуют Великобритания (205,9 тыс. туристов, минус 70,8%), Польша (87,5 тыс., минус 84,1%), Белоруссия (61,9 тыс., минус 63,3%), Швейцария (49,1 тыс., минус 61,4%), Молдавия (45,1 тыс., минус 42,1%), Румыния (42,9 тыс., минус 82,9%). Замыкает первую десятку Казахстан, откуда прибыли 37,4 тыс. туристов (минус 83,9%).
Наиболее заметно снизился с января по ноябрь турпоток из Нидерландов - минус 93,6% до 27,45 тыс. туристов. Страна заняла 11 место по числу прибытий в Анталью. За ней следуют Сербия (23,7 тыс. туристов, минус 65,1%), Франция (23,4 тыс., минус 82%), Израиль (20 тыс., минус 89%) и Косово (15,5 тыс., минус 75,6%).
Авиасообщение между РФ и Турцией было закрыто из-за пандемии коронавируса с конца марта до 1 августа, причем с этой даты возобновилось только регулярное сообщение со Стамбулом и Анкарой. Развернуть чартерные программы в курортную Анталью, а также Бодрум и Даламан туроператоры смогли только 10 августа.
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