Спецслужба Азербайджана задержала наемника из Ливана, воевавшего в Карабахе на стороне Армении

Служба госбезопасности Азербайджана (СГБ) задержала иностранного наемника, воевавшего на стороне Армении во время боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба СГБ.

«Им оказался этнический армянин Викен Абрахам Эульджекжиян, уроженец Бейрута и гражданин Ливана, 1979 г.р., который вместе с другим гражданином Ливана Оваком Кикияном и другими наемниками из разных стран принимали участие в боевых действиях, а также совершали террористические акты на оккупированных территориях Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Согласно данным службы, в отношении Эульджекжияна возбуждено уголовное дело по статьям 114.3 (Наемничество), 14.2.1 и 241.2.3 (Терроризм), 228.2.1 (Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), 279.1 (создание вооруженных формирований, не предусмотренных законом) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана), он привлечен к ответственности.

В настоящее время продолжается расследование.

Х.Насирзаде