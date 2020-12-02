Назначены новые Исполнительные Директора AccessBank-а

В AccessBank-е приступили к своим обязанностям два новых Исполнительных Директора. Исполнительным Директором по вопросам Управления Человеческими Ресурсами стала Нигяр Гусейнзаде, а Исполнительным Директором по вопросам Информационных Технологий стала Захра Зейналова.

Нигяр Гусейнзаде начала свою деятельность в AccessBank-е в 2019 году в должности Главы Департамента Человеческих Ресурсов. До этого она много лет работала на руководящих должностях в этой сфере управления человеческими ресурсами в компаниях группы Telia Sonera, в Азербайджане и Узбекистане.

Захра Зейналова работает в AccessBank-е 14 лет. За эти годы, с по 2020 год она прошла путь от рядового сотрудника до должности Главы Департамента Информационных Технологий.

Отметим, что акционеры и руководство AccessBank-а уделяют особое внимание вопросам гендерного равноправия. На данный момент из 8 членов Правления Банка и Исполнительного Директората 4 являются женщинами.