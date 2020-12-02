Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0535 RUR   0.0224 GBR   2.2818 TRY   0.2171

Цена на нефть

01.12 $/bbl   WTI 44.55 -0.79 Brent 47.42 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

02.12.2020 17:53

Назначены новые Исполнительные Директора AccessBank-а

В AccessBank-е приступили к своим обязанностям два новых Исполнительных Директора. Исполнительным Директором по вопросам Управления Человеческими Ресурсами стала Нигяр Гусейнзаде, а Исполнительным Директором по вопросам Информационных Технологий стала Захра Зейналова.

Нигяр Гусейнзаде начала свою деятельность в AccessBank-е в 2019 году в должности Главы Департамента Человеческих Ресурсов. До этого она много лет работала на руководящих должностях в этой сфере управления человеческими ресурсами в компаниях группы Telia Sonera, в Азербайджане и Узбекистане.

Захра Зейналова работает в AccessBank-е 14 лет. За эти годы, с по 2020 год она прошла путь от рядового сотрудника до должности Главы Департамента Информационных Технологий.

Отметим, что акционеры и руководство AccessBank-а уделяют особое внимание вопросам гендерного равноправия. На данный момент из 8 членов Правления Банка и Исполнительного Директората 4 являются женщинами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]