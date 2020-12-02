Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Афганистана в Баку

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду принял копии верительных грамот нового посла Афганистана в Баку Амануллаха Джейхуна.

«Министр на встрече выразил удовлетворение существующими дружественными и сотрудническими отношениями между Азербайджаном и Афганистаном. Байрамов также выразил благодарность за поддержку справедливой позиции Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и особенно за открытую поддержку в ходе последних боевых действий. Глва МИД также отметил о существовании большого потенциала для развития двухсторонних отношений», - говорится в сообщении МИД.

В свою очередь Джейхун поздравил министра и азербайджанский народ с победой и подчеркнул, что Афганистан всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана и всегда демонстрировал это открыто.

Стороны также обсудили вопросы расширения сотрудничества на международных платформах и другие вопросы вызывающие взаимный интерес.

Б.Рустамбеков