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Внешняя политика 02.12.2020 19:38

Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Афганистана в Баку

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду принял копии верительных грамот нового посла Афганистана в Баку Амануллаха Джейхуна.

«Министр на встрече выразил удовлетворение существующими дружественными и сотрудническими отношениями между Азербайджаном и Афганистаном. Байрамов также выразил благодарность за поддержку справедливой позиции Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и особенно за открытую поддержку в ходе последних боевых действий. Глва МИД также отметил о существовании большого потенциала для развития двухсторонних отношений», - говорится в сообщении МИД.

В свою очередь Джейхун поздравил министра и азербайджанский народ с победой и подчеркнул, что Афганистан всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана и всегда демонстрировал это открыто.

Стороны также обсудили вопросы расширения сотрудничества на международных платформах и другие вопросы вызывающие взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОСОЛ, ГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]