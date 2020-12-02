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ТЭК 02.12.2020 19:48

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent - $47,75 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду повышаются после публикации данных Минэнерго США, показавших снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futuresв среду составляет $47,75 за баррель, что на $0,33 (0,7%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $44,89 за баррель, что на $0,34 (0,76%) выше уровня предыдущих торгов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 679 тыс. баррелей - до 488,04 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 3,49 млн баррелей и составили 233,64 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,24 млн баррелей, до 145,87 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,98 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Поддержку рынку также оказали новости о том, что Великобритания стала первой страной, одобрившей применение вакцины от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. В Минздраве страны сообщили, что "вакцина станет доступной по Великобритании со следующей недели".

Тем временем, страны ОПЕК+ продолжили консультации по телефону во вторник, пишет Bloomberg. Ранее министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено на 3 декабря в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Аналитики Fitch Ratings прогнозируют умеренное восстановление нефтяных цен в 2021 году.

"ОПЕК+ продолжит своевременно менять предложение, что должно снизить волатильность нефтяных цен, однако спрос вряд ли восстановится к концу (2021 - ИФ) года", - считают эксперты.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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