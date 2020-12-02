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Регион 02.12.2020 20:32

Оппозиция в Армении намерена 3 декабря объявить имя кандидата на пост премьера

Оппозиция в Армении планирует в четверг объявить имя кандидата на пост премьер-министра республики в случае формирования правительства переходного периода, заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян.

"Завтра мы выступим с заявлением о необходимости отставки действующего правительства во главе с премьером, формирования правительства переходного периода, а также объявим имя или, может быть, имена кандидатов на пост премьер-министра временного правительства", - сказал Минасян журналистам в среду.

Как сообщалось, оппозиция Армении объявила о намерении провести 5 декабря днем в центре Еревана масштабный митинг с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]