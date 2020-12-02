Оппозиция в Армении намерена 3 декабря объявить имя кандидата на пост премьера

Оппозиция в Армении планирует в четверг объявить имя кандидата на пост премьер-министра республики в случае формирования правительства переходного периода, заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян.

"Завтра мы выступим с заявлением о необходимости отставки действующего правительства во главе с премьером, формирования правительства переходного периода, а также объявим имя или, может быть, имена кандидатов на пост премьер-министра временного правительства", - сказал Минасян журналистам в среду.

Как сообщалось, оппозиция Армении объявила о намерении провести 5 декабря днем в центре Еревана масштабный митинг с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.