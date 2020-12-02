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ТЭК 02.12.2020 20:49

ОПЕК+ продвинулась к сделке, детали не ясны

Страны ОПЕК+ добились прогресса по сделке об ограничении добычи нефти, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

После нескольких дней зачастую напряженных переговоров и консультаций с правительствами альянс продвинулся к соглашению. Детали неясны, и делегаты пока не говорят о финальных договоренностях, - сообщает агентство.

ОПЕК+ проведет заседание в четверг после переноса переговоров на два дня, за которые нефтепроизводители рассчитывали прийти к консенсусу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]