Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход выполнения трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана

В среду состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.

"Стороны обсудили ход выполнения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., а также отдельные вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.