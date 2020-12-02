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Карабахский конфликт 02.12.2020 21:35

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход выполнения трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана

В среду состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.

"Стороны обсудили ход выполнения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., а также отдельные вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]