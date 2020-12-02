Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход выполнения трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана

В среду состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.
"Стороны обсудили ход выполнения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., а также отдельные вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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