Конгресс одобрил закон о делистинге компаний из КНР, не предоставляющих материалы аудита

Палата представителей Конгресса единогласно одобрила законопроект, обязывающий китайские компании, имеющие листинг на американских биржах, предоставлять полные материалы аудита регулирующим органам США.
Эмитентам, которые в течение трех лет не обеспечат американской стороне возможностей для контроля за качеством аудита, будет грозить делистинг в США.
Поскольку законопроект ранее уже был одобрен Сенатом, он, как ожидается, будет подписан президентом Дональдом Трампом и станет еще одним шагом американских властей по усилению экономического давления на Китай.
На биржах в США имеют листинг более 250 компаний из КНР и Гонконга, в том числе такие гиганты как Alibaba, их суммарная капитализация превышает $2 трлн, свидетельствуют данные S&P Global.
В поддержку решения, принятого Конгрессом, в среду выступила американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
Спор об аудите, контроль за которым осуществляет US Public Company Accounting Oversight Board, продолжается уже много лет. В этом году он приобрел особую остроту на фоне скандала вокруг масштабной фальсификации отчетности китайской компанией Luckin Coffee.
Китайские власти, ссылаясь на требования национального законодательства, ограничивают право китайских аудиторов (в число которых входят и "дочки" международных аудиторских фирм) передавать какие-либо материалы за рубеж. На этом основании китайские филиалы международных компаний отказываются сотрудничать с американскими госорганами, ссылаясь на то, что за нарушение законодательства им может грозить уголовное преследование.
В свою очередь американская сторона настаивает на доступе к этим материалам, чтобы контролировать соблюдение стандартов аудита и обеспечивать защиту прав инвесторов.
В США считают, что позиция китайских властей подрывает принципы честной и прозрачной финансовой отчетности, которые лежат в основе американского рынка капитала.
Предыдущие попытки Китая и США прийти к соглашению по вопросу аудита кончались безрезультатно. Была лишь достигнута договоренность, что китайские регулирующие органы будут передавать американским коллегам материалы аудита отдельных компаний, в отношении которых ведется расследование возможных нарушений законодательства о рынке ценных бумаг. Однако эта договоренность не касалась вопроса надзора за аудиторами в целом.
Несколько лет назад Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала китайские подразделения Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG и Ernst & Young (на $500 тыс. каждую) за непредоставление информации. В начале 2014 г. SEC на полгода запрещала Deloitte Touche Tohmatsu CPA Ltd., Ernst & Young Hua Ming LLP, KPMG Huazhen и PricewaterhouseCoopers Zhong Tian CPAs Ltd., китайским "дочкам" "большой четверки", вести аудит компаний, имеющих листинг в США, так как не смогла получить от аудиторов ответы на свои запросы.
Как пишет The Wall Street Journal, несмотря на принятие жесткого законопроекта, американские регуляторы фондового рынка рассматривают сейчас и компромиссные меры, которые позволят китайским компаниям выполнять требования американского законодательства об аудите без нарушения китайского законодательства. Срок в три года, предусмотренный законопроектом, дает достаточно времени для проведения переговоров между сторонами, говорят эксперты.
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