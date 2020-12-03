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Здравоохранение 03.12.2020 12:15

Южная Корея произведет у себя 150 млн доз вакцины "Спутник V", вся партия уйдет на Ближний Восток - посол республики в Москве

Произведенные в Южной Корее 150 млн доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" планируется поставить в страны Ближнего Востока, заявил в интервью "Интерфаксу" южнокорейский посол в Москве Ли Сок Пэ.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий "GL Rapha" договорились о производстве в нашей стране 150 миллионов доз российской вакцины "Спутник V", которые планируется полностью поставить в страны Ближнего Востока", - сказал Ли Сок Пэ.

Он отметил, что Сеул высоко ценит достигнутые Россией результаты при разработке вакцин против коронавируса. "Мы высоко оцениваем большие успехи, которых достигла Россия в разработке вакцин против COVID-19", - сказал посол.

"В условиях, когда весь мир ведет тяжелую борьбу с пандемией COVID-19, Республика Корея и Россия надеются тесно контактировать и сотрудничать и на двустороннем уровне, и на международной арене, включая ВОЗ, чтобы нынешний кризис превратить в возможность для того, чтобы можно было сделать мировое сообщество более всеобъемлющим и устойчивым", - подчеркнул глава дипмиссии.

В этой связи Ли Сок Пэ выразил надежду на то, что Россия примет участие в работе Международного института вакцин.

"Кроме того, Республика Корея считает важной задачей исследования, разработку, производство и распространение безопасных и доступных по приемлемым ценам вакцин для укрепления здоровья населения в мире и надеется на участие России, одной из мировых стран-лидеров в области разработки вакцин, в работе Международного института вакцин, штаб-квартира которого находится в Сеуле", - сказал он.

Международный институт вакцин - неправительственная международная организация, основанная в 1997 году по инициативе Программы развития ООН. Договор о Международном институте вакцин подписан 36 участниками, в том числе Всемирной организацией здравоохранения. Штаб-квартира организации располагается в Сеуле. Институт занимается разработкой вакцин против инфекционных заболеваний для наиболее бедных стран мира.

Ранее РФПИ сообщил, что в Южной Корее в декабре запустят производство вакцины "Спутник V" и с января начнут поставлять ее в другие страны.

Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность российской вакцины "Спутник V" на 42-й день после первой инъекции превысила 95% и оказалась на уровне вакцин Pfizer и Moderna и выше AstraZeneca, сообщал ранее РФПИ.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах. Также проходят клинические исследования вакцины в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран. Существующие договоренности с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины "Спутник V" в год, отмечает РФПИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, РОССИЯ, ВАКЦИНА, ПРОИЗВОДСТВО


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