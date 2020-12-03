Чернышенко подписал директиву об отставке Чубайса и избрании Куликова главой Роснано на 5 лет

Правительственная директива, необходимая для реализации озвученного в среду президентом Владимиром Путиным решения назначить выходца из "Ростеха", ныне первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано", подписана.
Директиву для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО "Роснано" подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщила пресс-служба правительства.
Согласно этому документу, они должны поддержать проект решения, обеспечивающий избрание Сергея Куликова на должность председателя правления УК "Роснано" сроком на пять лет.
Одновременно директива предписывает голосовать за досрочное прекращение полномочий на этом посту Анатолия Чубайса.
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