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СНГ 03.12.2020 12:30

Чернышенко подписал директиву об отставке Чубайса и избрании Куликова главой Роснано на 5 лет

Правительственная директива, необходимая для реализации озвученного в среду президентом Владимиром Путиным решения назначить выходца из "Ростеха", ныне первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано", подписана.

Директиву для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО "Роснано" подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно этому документу, они должны поддержать проект решения, обеспечивающий избрание Сергея Куликова на должность председателя правления УК "Роснано" сроком на пять лет.

Одновременно директива предписывает голосовать за досрочное прекращение полномочий на этом посту Анатолия Чубайса.

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Тэги: РОССИЯ, РОСНАНО, ПРЕДПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТИВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]