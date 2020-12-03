Власти Лос-Анджелеса на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 вновь требуют от жителей оставаться дома

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти объявил, что в связи с ухудшением в городе ситуации с коронавирусом COVID-19 властям приходится вновь потребовать от сограждан оставаться по возможности дома, как это было весной этого года.

"Наш город (Лос-Анджелес - ИФ) близок к катастрофическому переломному моменту, после которого число госпитализированных перегрузит наши больницы, что в свою очередь грозит ненужными страданиями и смертями. Эти злополучные факты о распространении COVID-19 в нашем городе означают, что мы должны возобновить действие некоторых из наиболее жестких ограничительных мер, которые мы применяли весной", - говорится в указе мэра.

"Мы должны минимизировать контакты с другими людьми, как только возможно. Если даже вы полагаете, что вирус не представляет конкретной угрозы для вас, подумайте о последствиях вашего выбора в отношении других людей", - отметил Гарсетти.

В частности, людям запрещено собираться возле домов, за исключением, к примеру, молитвенных церемоний или акций протеста. Жителям рекомендовано не принимать гостей и самим не ходить в гости. Коммерческие заведения могут оставаться открытыми лишь при соблюдении протоколов безопасности при обслуживании клиентов.

В то же время, отмечают местные СМИ, власти не будут закрывать парки и спортивные трассы, теннисные корты, гольф-клубы и пляжи; нет запрета на киносъемки и запись музыки.

Ранее в органах здравоохранения города выражали надежду на то, что ограниченные контрмеры позволят замедлить распространение вируса и избежать более суровых ограничений. В свою очередь губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом отмечал, что если ситуация ухудшится еще больше, то требование оставаться дома может быть распространено на весь штат.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, Калифорния занимает второе место в США по количеству случаев COVID-19 - более 1,26 млн, а по смертности третье - свыше 19,4 тыс.

Всего в США, по данным Worldometers, выявлены 14,31 млн случаев вируса при более чем 279,8 тыс. летальных исходов. В среду в стране было зафиксировано самое большое количество смертей за один день с мая - 2 тыс. 733. Всего вылечились более 8,46 млн человек.