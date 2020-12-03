Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева директором Государственного концерна "Укроборонпром". Указ опубликован на сайте главы государства.

Гусев занимал должность главы Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года, а 2 декабря 2020 года Кабинет министров Украины согласовал проект указа президента о его увольнении в связи с переходом на другую работу.

"Укроборонпром" с 30 августа 2019 года по 6 октября 2020 года возглавлял экс-министр экономического развития Украины Айварас Абромавичюс. После его увольнения исполняющим обязанности гендиректора госконцерна стал Игорь Фоменко, занимающий должность заместителя гендиректора по производству "Укроборонпрома".