Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0603 RUR   0.0226 GBR   2.2757 TRY   0.2166

Цена на нефть

02.12 $/bbl   WTI 45.28 0.73 Brent 48.25 0.83

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 03.12.2020 13:15

Россиянин задержан в Грузии с 7 кг героина, ему грозит пожизненное заключение

Сотрудники полиции в Грузии на трассе Лагодехи-Бакурцихе-Тбилиси задержали гражданина РФ с 7 кг героина, сообщает в четверг МВД республики.

"В ходе проведенных оперативных и следственных мероприятий по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотических средств в особо крупных размерах задержан гражданин РФ - А.А, 1979 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что наказание за подобное преступление предполагает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

По информации МВД, стоимость изъятого героина на так называемом "черном рынке" составляет до 2 млн лари (более $604 тыс.).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯНИН, ГЕРОИН, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Задержан россиянин, разливший опасную для здоровья жидкость в аэропорту Тбилиси - МГБ Грузии

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]