Россиянин задержан в Грузии с 7 кг героина, ему грозит пожизненное заключение

Сотрудники полиции в Грузии на трассе Лагодехи-Бакурцихе-Тбилиси задержали гражданина РФ с 7 кг героина, сообщает в четверг МВД республики.
"В ходе проведенных оперативных и следственных мероприятий по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотических средств в особо крупных размерах задержан гражданин РФ - А.А, 1979 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
В МВД отметили, что наказание за подобное преступление предполагает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.
По информации МВД, стоимость изъятого героина на так называемом "черном рынке" составляет до 2 млн лари (более $604 тыс.).
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