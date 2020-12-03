Азеришыг отбирает поставщиков картоприемников для SMART счетчиков

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчиков на поставку картоприемников для Paudraad SMART счетчиков типа МР 106 и МР 306.

Отбор проводится методом открытого тендера. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Стоимость участия – 300 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 11 января 2021 года. Тендерная процедура состоится 12 января в 16:00.

Телефон для справок: (+99412) 440-39-93 (внут. 28-26). Контактное лицо: Рамин Шихиев.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков