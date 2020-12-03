Азеришыг отбирает поставщиков картоприемников для SMART счетчиков

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчиков на поставку картоприемников для Paudraad SMART счетчиков типа МР 106 и МР 306.
Отбор проводится методом открытого тендера. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.
Стоимость участия – 300 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 11 января 2021 года. Тендерная процедура состоится 12 января в 16:00.
Телефон для справок: (+99412) 440-39-93 (внут. 28-26). Контактное лицо: Рамин Шихиев.
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).
В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Б.Рустамбеков
ДЕНЬ ПОБЕДЫ АЗЕРБАЙДЖАНА В ВОЙНЕ ЗА КАРАБАХ ПЕРЕНЕСЕН С 10 НОЯБРЯ НА 8 НОЯБРЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с командующим миротворческого контингента РФ в Карабахе текущую обстановку
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход выполнения трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана
Россиянин задержан в Грузии с 7 кг героина, ему грозит пожизненное заключение
Южная Корея произведет у себя 150 млн доз вакцины "Спутник V", вся партия уйдет на Ближний Восток - посол республики в Москве
В РФ зафиксированы рекордные 28,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 29,5 тыс. выписанных - оперштаб
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Зеленский назначил нового главу "Укроборонпрома"
Власти Лос-Анджелеса на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 вновь требуют от жителей оставаться дома
Чернышенко подписал директиву об отставке Чубайса и избрании Куликова главой Роснано на 5 лет
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности